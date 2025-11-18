¡En tu propio techo! Las iniciativas que buscan democratizar el acceso a la energía solar

En Mundo Infinito conversamos con Cristina Victoriano, Subdirectora Ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética, sobre las distintas iniciativas en pos de democratizar el acceso a la energía solar.

Su principal proyecto apunta a la instalación de paneles solares en distintos hogares y establecimientos, beneficiando a casas vulnerables, adultos mayores e instituciones educacionales en distintas regiones del país, contribuyendo activamente a la transición energética nacional.