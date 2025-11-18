Asesor económico de Jara dispara contra Kast por propuesta de recorte fiscal: “No ha metido los dedos a la calculadora”

En conversación con Más que Números, Nicolas Bohme —asesor económico de Jeannette Jara— analizó los resultados electorales y detalló cómo el comando oficialista busca atraer al decisivo electorado de Franco Parisi de cara al balotaje. Bohme destacó que este grupo será determinante en la segunda vuelta y explicó qué propuestas recogerán del programa del candidato del Partido de la Gente. Además, lanzó una dura crítica al plan de recorte fiscal presentado por José Antonio Kast, señalando que sus cifras no cuadran: “No ha metido los dedos a la calculadora o quiere ocultar algo”, afirmó.