Ministra Orellana y valores de la ciudadanía: “Una amiga abortó y vota Kast”

En Lo Que Faltaba conversamos con Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y los distintos proyectos que restan de cara al término del Gobierno de Gabriel Boric.

Además, la ministra analizó el panorama político nacional tras las elecciones presidenciales y se refirió al “fenómeno Franco Parisi” y el eventual paradero final de sus votantes.