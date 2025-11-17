Gutenberg Martínez y reacción de los mercados ante primera vuelta: “Hay incertidumbres que se cierran”

Conversamos en Más Que Números con Gutenberg Martínez, gerente de Inversiones Quest Capital, para analizar los mercados tras los resultados de la primera vuelta presidencial en Chile que dio por grandes ganadores a la candidata oficialista, Jeannette Jara (26,85%), y al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast (23,92%), quienes se enfrentarán en el balotaje el 14 de diciembre.

🎙️#MásQueNúmeros | Gutenberg Martínez, gerente de Inversiones Quest Capital: "(Parisi) es difícil interpretarlo (…) fue algo inesperado, los mismos partidos políticos no son capaces de ver ese electorado".