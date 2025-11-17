Exministro Valente analiza las elecciones: “La gente no está escogiendo un líder para pasarlo mal”
En Más que Números, conversamos con José Ramón Valente, presidente de Econsult y exministro, sobre los resultados de las elecciones y el sorpresivo desempeño de Franco Parisi. Valente analizó de dónde proviene ese electorado que permaneció invisible hasta el día de la votación.
