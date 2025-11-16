Gonzalo Durán, delegado presidencial RM sobre uso de vidrios blindados: “En Chile afortunadamente no se requieren medidas como esta”

En conversación con Infinita, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que la jornada electoral se ha desarrollado con total normalidad.

“Todo ha estado tranquilo. Solo hemos tenido un par de detenidos y no hubo afectaciones a la seguridad pública. Algunos recintos presentaron dificultades de accesibilidad, pero dentro de lo habitual”, indicó, agregando que las aglomeraciones recientes deberían bajar durante la tarde. Además, explicó que, a medida que aparezcan los primeros resultados, se reforzará un operativo especial de seguridad en las zonas donde podrían concentrarse celebraciones.

Sobre la idea de usar vidrios blindados en los comandos para eventuales celebraciones, fue claro: “En nuestro país no se requieren medidas como esta. La gente ha tenido un comportamiento ejemplar y todas las condiciones de seguridad están garantizadas”.