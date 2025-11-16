Elecciones 2025 | Rodrigo Bravo: “Es muy difícil que veamos a Matthei apoyando a Kast o Kaiser esta noche”
En nuestra transmisión especial de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 conversamos con el editor político Mega y conductor de Con Permiso En Infinita, Rodrigo Bravo, para hacer un balance de lo que ha sido la jornada electoral de este domingo 16 de noviembre.
🗳️#Elecciones2025 | Rodrigo Bravo, editor político de Mega, sobre Kaiser:
“Es un hit en términos de audiencia”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/FCKEjUdqoL
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 16, 2025