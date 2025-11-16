Elecciones 2025 | Presidenta de la CPC, Susana Jiménez: “Se juega mucho hoy día”

En nuestra transmisión especial de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 conversamos con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, sobre lo que espera para estos comicios. La economista sostuvo que “se juega mucho hoy día” e invitó a votar “con entusiasmo y con información”.

