Elecciones 2025 | Luis Argandoña y Pablo Matus analizan estrategias comunicacionales de candidatos

En nuestra transmisión especial de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 conversamos con Luis Argandoña, director de Conecta Media, y Pablo Matus, académico de la Facultad de Comunicaciones UC, para analizar las estrategia comunicacional de los distintos candidatos a La Moneda durante período de campaña.

🗳️#Elecciones2025 | Pablo Matus, académico UC: “No me llama tanto la atención lo que ocurrió con Jeannette Jara porque toda su comunicación agarró un halo concertacionista detrás”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/nVRpdqfwYx — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 16, 2025