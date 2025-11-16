Elecciones 2025 | José Tomás Santa María, director DF: “Es clave la foto hoy día en la noche”

En nuestra transmisión especial de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 conversamos con José Tomás Santa María, director de Diario Financiero y DF MAS, quien analizó los comicios desde una perspectiva económica y cómo los mercados miran con atención lo que pasa en nuestro país.

🗳️#Elecciones2025 | José Tomás Santa María, director DF: “Es clave la foto hoy día en la noche”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/38zsy9vo8p — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 16, 2025