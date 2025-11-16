Análisis político: El sorpresivo rendimiento de Parisi y los porcentajes de Jara

En nuestro especial Elecciones Presidenciales 2025, Camilo Freres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas UDD, realizaron un análisis político respecto a lo vivído esta jornada de elecciones presidenciales.

En la conversación, destacaron aristas como el sorpresivo rendimiento del candidato Franco Parisi y los porcentajes obtenidos por la candidata Jeannette Jara.