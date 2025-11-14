Jara con amplio respaldo, Kast en su mejor versión, Matthei desgastada y Kaiser la gran sorpresa

Comienza el silencio de los candidatos a la espera de la respuesta de los chilenos y chilenas que acudirán a las urnas este domingo 16 de noviembre.

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga hizo un repaso por las sorpresas de estos comicios destacando lo bueno y lo malo de cada postulante a La Moneda.

Asimismo, apuntó las diferencias de esta elección presidencial con la anterior, señalando que “hoy día la gente lo que está pidiendo no es cambio, es orden”.

Este domingo te esperamos desde las 7.30 con el análisis completo de la decisiva jornada de elecciones.