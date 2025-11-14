Entrevistas

Hugo Aravena, presidente CFA Society Chile: “Tenemos una oportunidad única para apuntalar la economía”

Conversamos en Más Que Números con Hugo Aravena, presidente CFA Society Chile, sobre el mercado de capitales 2026 y su paso por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. Asimismo, abordó el rol de los economistas jóvenes, considerando el contexto electoral actual. 