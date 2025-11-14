Daniel Dacarrett por EtMday 2025: “Vamos a ser el evento más grande de Latinoamérica”

Conversamos en Más Que Números con Daniel Dacarrett, cofundador de Emprende Tu Mente, sobre el EtMday 2025 que se llevará a cabo este 20, 21 y 22 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura. El evento, que reunirá a más de 50 mil personas, contará con un total de 1.000 stands, distribuidos en 12 hectáreas para encuentros entre emprendedores, corporaciones, inversionistas, académicos y líderes de opinión.

🎙️#MásQueNúmeros | Daniel Dacarrett, cofundador de Emprende Tu Mente sobre EtMday 2025: “Vamos a ser el evento más grande de Latinoamérica”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/IcSVDgUH32 — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 14, 2025