Entrevistas

Andrea Repetto por déficit fiscal: “Por fin la política está reconociendo este problema”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC y directora de Espacio Público, sobre el debate fiscal a propósito de los planes de recorte de los candidatos presidenciales y la discusión en torno al Financiamiento para la Educación Superior (FES). 