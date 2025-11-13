Andrea Repetto por déficit fiscal: “Por fin la política está reconociendo este problema”

Conversamos en Más Que Números con Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC y directora de Espacio Público, sobre el debate fiscal a propósito de los planes de recorte de los candidatos presidenciales y la discusión en torno al Financiamiento para la Educación Superior (FES).

