Ministra Williams destaca luz verde al acuerdo SQM-Codelco: “Es un trabajo que viene de varios años”

Conversamos en Más Que Números con la ministra de Minería, Aurora Williams, sobre el acuerdo SQM-Codelco tras recibir la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio. Asimismo, analizó el precio del cobre y Estrategia Nacional del Litio.

🎙️#MásQueNúmeros | Aurora Williams, ministra de Minería, por acuerdo SQM-Codelco: “Estamos con una serie de buenas noticias (…) es un paso más en un trabajo que viene de varios años”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/G8SHVVl4Sw — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 12, 2025