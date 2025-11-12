Entrevistas

Ministra Williams destaca luz verde al acuerdo SQM-Codelco: “Es un trabajo que viene de varios años”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con la ministra de Minería, Aurora Williams, sobre el acuerdo SQM-Codelco tras recibir la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio. Asimismo, analizó el precio del cobre y Estrategia Nacional del Litio.