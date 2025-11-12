Jaime Mulet responde a Vallejo por sus dichos sobre la AC contra Pardow: “Quizás la ministra no leyó la acusación”

En Lo que Faltaba conversamos con Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), en su calidad de presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow. El diputado, además, se refirió a las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en donde acusaba a la oposición de “instalar” que el exministro violó la Constitución por no hacer punto de prensa.