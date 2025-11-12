Exministro Walker: “EEUU tiene sus ojos puestos en Chile en relación a José Antonio Kast”

Conversamos en Ahora Es Cuando con Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores, sobre las recientes críticas del presidente Gabriel Boric a su par estadounidense Donald Trump, el nuevo embajador del país norteamericano en Chile, Brandon Judd, y las declaraciones del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, sobre las elecciones en el país.

🎙️#AhoraEsCuando | Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores: “Hay declaraciones del presidente Boric que están de más, no es bueno (…) Chile tiene que cuidar la buena relación bilateral que tiene con EEUU y con China”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/so0CoPANCe — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 12, 2025