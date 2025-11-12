Entrevistas

Exministro Walker: “EEUU tiene sus ojos puestos en Chile en relación a José Antonio Kast”

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores, sobre las recientes críticas del presidente Gabriel Boric a su par estadounidense Donald Trump, el nuevo embajador del país norteamericano en Chile, Brandon Judd, y las declaraciones del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, sobre las elecciones en el país.