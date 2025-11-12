Exministro Walker: “EEUU tiene sus ojos puestos en Chile en relación a José Antonio Kast”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores, sobre las recientes críticas del presidente Gabriel Boric a su par estadounidense Donald Trump, el nuevo embajador del país norteamericano en Chile, Brandon Judd, y las declaraciones del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, sobre las elecciones en el país.
🎙️#AhoraEsCuando | Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores:
“Hay declaraciones del presidente Boric que están de más, no es bueno (…) Chile tiene que cuidar la buena relación bilateral que tiene con EEUU y con China”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/so0CoPANCe
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 12, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores:
“(Boric) Él se da ciertas licencias lingüísticas que son inapropiadas del punto de vista de las formas que hay que mantener en la política exterior”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/dhydOs78Jt
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 12, 2025