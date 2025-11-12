Economista Andrés Sansone y Presupuesto 2026: “Los incentivos están para llegar a algún tipo de acuerdo”
Conversamos en Más Que Números con Andrés Sansone, economista jefe Banco Santander, para analizar los resultados del Estudio Perspectivas Renovar el crecimiento en una nueva era geoeconómica. Asimismo, abordó cómo se ve la macroeconomía a nivel internacional -riesgos, oportunidades para 2026- y macroeconomía local.
🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Sansone, economista jefe Banco Santander:
“La fragmentación actual nos puede llevar a un equilibrio más ineficiente”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/snszp8ioxS
🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Sansone, economista jefe Banco Santander:
“Por cómo está establecido el mecanismo de aprobación del Presupuesto, creo que los incentivos están para llegar a algún tipo de acuerdo”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/J0bxcprBW0
