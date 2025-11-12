Entrevistas

Economista Andrés Sansone y Presupuesto 2026: “Los incentivos están para llegar a algún tipo de acuerdo”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Andrés Sansone, economista jefe Banco Santander, para analizar los resultados del Estudio Perspectivas Renovar el crecimiento en una nueva era geoeconómica. Asimismo, abordó cómo se ve la macroeconomía a nivel internacional -riesgos, oportunidades para 2026- y macroeconomía local. 