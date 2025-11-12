Entrevistas

Briones arremete contra campaña de Kast: “Centrar todo en un gobierno de emergencia me parece deprimente”

Conversamos en Ahora Es Cuando con Ignacio Briones, exministro de Hacienda y miembro del equipo económico de Evelyn Matthei, para abordar lo que se juegan los candidatos en estas elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre. Asimismo, se refirió a la tensa discusión presupuestaria que hay en el Congreso. 