Briones arremete contra campaña de Kast: “Centrar todo en un gobierno de emergencia me parece deprimente”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Ignacio Briones, exministro de Hacienda y miembro del equipo económico de Evelyn Matthei, para abordar lo que se juegan los candidatos en estas elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre. Asimismo, se refirió a la tensa discusión presupuestaria que hay en el Congreso.
🎙️#AhoraEsCuando | Ignacio Briones, exministro de Hacienda, sobre propuesta de Kast:
“Acá hay que caminar y masticar chicle. Centrar todo en un gobierno de emergencia me parece deprimente”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/Rt4gtln8c9
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 12, 2025