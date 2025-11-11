La crítica de Alejandro Weber al Presupuesto 2026 del gobierno: “Está mal planteado y desfinanciado”

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS, para analizar la actualidad económica y el debate en torno al Presupuesto 2026 luego de que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechaza casi todas las partidas del erario fiscal.

Alejandro Weber, decano Facultad de Economía USS: "Va a ser el primer gobierno que no va a entregar holguras positivas al próximo y que le va a traspasar toda la pega de ajuste fiscal a la próxima administración".