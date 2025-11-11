Entrevistas

Germán Serrano (Vantrust): Inversionistas se entusiasman ante posible giro hacia temas clave del mercado

Conversamos en Más Que Números con Germán Serrano, Gerente de Estrategia de Vantrust, para analizar el IPSA, las acciones locales y cómo ven los mercados las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre. 