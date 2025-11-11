Germán Serrano (Vantrust): Inversionistas se entusiasman ante posible giro hacia temas clave del mercado

Conversamos en Más Que Números con Germán Serrano, Gerente de Estrategia de Vantrust, para analizar el IPSA, las acciones locales y cómo ven los mercados las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

🎙️#MásQueNúmeros | Germán Serrano, Gerente de Estrategia de Vantrust, y elecciones: “Si el próximo Presidente tiene Parlamento, es donde se puede generar un cambio y una expectativa de que las cosas que se están proponiendo pueden llegar”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/7qR34K3CjJ — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 11, 2025