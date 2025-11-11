¿Afectará a las viviendas?: La nueva normativa que cambia las reglas de la construcción en Chile

El 28 de noviembre entrará en vigencia la tercera etapa de la Reglamentación Térmica, que amplía de 7 a 9 las zonas climáticas en que se divide el país para efectos de construcción.

En Mundo Infinito conversamos con Soledad Vargas, gerente de Construcción Sustentable de Arkenergía, sobre esta normativa que permitirá adaptar los procesos de edificación según las particularidades de cada región del país.