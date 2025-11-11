Adolfo Numi valora segunda fase de intervención en Barrio Meiggs: “No hay posibilidad de que vuelvan a colonizar los toldos”

En Qué hay de Nuevo conversamos con Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, sobre la nueva etapa del retiro de los polémicos toldos azules. El municipio de Santiago suspendió por tres días el comercio y el tránsito peatonal en el sector, con el objetivo de instalar nuevas rejas de control y avanzar en la recuperación del espacio público.