“Son totalmente irrealizables”: Guillermo Larraín cuestiona propuestas de ajuste fiscal de Kaiser y Kast

En Más Que Números conversamos con Guillermo Larraín, economista y miembro del grupo Hagámonos Cargo, sobre los programas económicos de los candidatos presidenciales, cómo volver a crecer y el factor de la innovación en aquello. Asimismo, el académico de la FEN UChile cuestionó la discusión que se ha dado en torno al ajuste fiscal, señalando que “los ajustes fiscales que promueven José Antonio Kast y Kast son totalmente irrealizables”.

