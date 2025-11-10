Entrevistas

Economista Luis Felipe Alarcón de cara a elecciones: “(Al mercado le gustaría) no ver una polarización tan extrema”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Luis Felipe Alarcón, economista jefe EuroAmerica, para analizar la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró una variación mensual del 0% y cómo el mercado ve las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre en nuestro país. 