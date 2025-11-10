Economista Luis Felipe Alarcón de cara a elecciones: “(Al mercado le gustaría) no ver una polarización tan extrema”

Conversamos en Más Que Números con Luis Felipe Alarcón, economista jefe EuroAmerica, para analizar la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró una variación mensual del 0% y cómo el mercado ve las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre en nuestro país.

🎙️#MásQueNúmeros | Luis Felipe Alarcón, economista jefe EuroAmerica, y elecciones presidenciales: “(Al mercado le gustaría) no ver una polarización tan extrema”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/gudQJX8KfR — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 10, 2025