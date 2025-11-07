Senador De Rementería evita polemizar tras afiche donde llama a votar por Cariola: “Voy a apoyar a Insulza y a mi pareja”

El Partido Socialista de Valparaíso rechazó un afiche del senador Tomás de Rementería que promovía a Karol Cariola (PC) como candidata al Senado por la región, acusando que confunde a la ciudadanía y omite que su candidato oficial es José Miguel Insulza. El PS calificó el gesto como una falta de respeto hacia sus militantes y reafirmó su llamado a votar por Insulza en las elecciones del 16 de noviembre.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con el senador Tomás de Rementería, quien evitó polemizar sobre este tema y aseguró que va a apoyar las candidaturas de José Miguel Insulza y a Karol Cariola al Congreso.