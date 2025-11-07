Entrevistas

Raphael Bergoeing: “Hay que generar condiciones que promuevan acuerdos a largo plazo”

Conversamos en Más Que Números con Raphael Bergoeing, académico de la UAI y expresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), para analizar la actualidad económica, la tensa discusión presupuestaria, permisología y cómo recuperar el crecimiento en nuestro país. 