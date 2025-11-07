Pablo Cruz, economista jefe BTG Pactual, sobre IPC de octubre: “Es bueno tener una sorpresa a la baja en inflación”

Conversamos en Más Que Números con Pablo Cruz, economista jefe BTG Pactual, para analizar la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en el año y también 3,4% a doce meses.

