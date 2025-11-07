Asesor económico de Jara: “Creo en el libre mercado y ella me dijo que eso buscaba”

Osvaldo Rosales se describe como social demócrata y votó por Carolina Tohá en las primarias del oficialismo. Hoy es asesor económico de la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC), asegurando que la militante comunista lo buscó por creer en la economía de mercado y en la alianza público-privada.

En entrevista con Juan Manuel Astorga en ‘Ahora Es Cuando’, Rosales explicó que Jara está clara sobre la necesidad de recuperar el crecimiento y que su visión económica es más amplia de lo que su militancia sugiere.