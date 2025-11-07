Asociación de Magistrados critica nombramiento de jueces: “Perpetúa el modelo Hermosilla”
En Qué hay de Nuevo, conversamos con Mariela Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados, sobre los nuevos antecedentes de la arista Bielorrusa del Caso Audio, que mantiene a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco bajo la mirada de la Fiscalía.
