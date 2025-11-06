Entrevistas

Ximena Ossandón por apoyo de Desbordes a Carter: “Es una movida política que no sé si se logró”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, sobre la controversia que generó el video de campaña de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en que apuntó contra el gobierno y los candidatos Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (Republicanos). Asimismo, se refirió al polémico apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al candidato a diputado de Republicanos, Álvaro Carter.