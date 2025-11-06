Ximena Ossandón por apoyo de Desbordes a Carter: “Es una movida política que no sé si se logró”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, sobre la controversia que generó el video de campaña de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en que apuntó contra el gobierno y los candidatos Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (Republicanos). Asimismo, se refirió al polémico apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al candidato a diputado de Republicanos, Álvaro Carter.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ximena Ossandón, diputada RN, por apoyo de Desbordes a Álvaro Carter:
“El objetivo quizás no era Ximena Ossandón ni Paola Romero, sino crear una polémica a través de mí con Rodrigo Galilea”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/fyLMIy0DrZ
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 6, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ximena Ossandón, diputada RN, por apoyo de Desbordes a Álvaro Carter:
“Yo creo que esto es una movida política que no sé si se logró. Creo que a mí hasta incluso me favoreció”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/ObLyb7Ifuj
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 6, 2025