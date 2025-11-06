Entrevistas

Secretario general del PPD: “Me preocupa que Johannes Kaiser pueda ser presidente”

En Lo que Faltaba conversamos con José Toro, secretario general del PPD, sobre la posible renuncia o suspensión de militancia de Jeannette Jara al Partido Comunista, decisión que la exministra evalúa para marcar distancia e independencia de su colectividad. Además, abordamos el polémico video musical de Evelyn Matthei, que ha generado reacciones en todo el espectro político.