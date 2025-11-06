Growth Summit de Walmart Chile: El evento que impulsa los emprendimientos del país

El Growth Summit Chile es un evento organizado por Walmart Chile que busca impulsar a empresas locales para integrarlas a su red de proveedores y ayudarlas a proyectarse internacionalmente.

En su segunda edición 2025, participaron 460 emprendimientos de todo el país, de los cuales 138 fueron seleccionados —en su mayoría pymes— para presentar sus productos y servicios en reuniones con el equipo comercial de Walmart. Los rubros van desde alimentos y bebidas hasta tecnología, sostenibilidad y servicios.

El programa incluye capacitaciones presenciales y virtuales para preparar a las empresas en su integración al retail y su expansión global. En la primera versión, 12 compañías ingresaron a Walmart Chile y 4 llegaron a mercados internacionales (Vilay, Granolin, Enfusion y Amamantas).

Con esta iniciativa, Walmart reafirma su compromiso con el emprendimiento local, la innovación y la generación de oportunidades que fortalezcan el crecimiento económico del país.