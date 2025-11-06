Economista Andrés Pérez por error tarifario: “Termina erosionando la credibilidad de nuestra institucionalidad”
Conversamos en Más Que Números con Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú, para analizar la situación económica de Chile, el Imacec de septiembre que registró un 3,2%, proyecciones de crecimiento e inflación, y el impacto del error en las cuentas de la luz que derivó en la salida del ministro de Energía, Diego Pardow.
"Proyectamos que la inflación converja al 3% durante el segundo trimestre del próximo año".
"Proyectamos que la inflación converja al 3% durante el segundo trimestre del próximo año".
🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú:
"Hay muchos que está mirando la elección en Chile pensando en que puede ser un indicador líder de lo que puede pasar en otras economías de la región".
