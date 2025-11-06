Economista Andrés Pérez por error tarifario: “Termina erosionando la credibilidad de nuestra institucionalidad”

Conversamos en Más Que Números con Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú, para analizar la situación económica de Chile, el Imacec de septiembre que registró un 3,2%, proyecciones de crecimiento e inflación, y el impacto del error en las cuentas de la luz que derivó en la salida del ministro de Energía, Diego Pardow.

🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú: “Proyectamos que la inflación converja al 3% durante el segundo trimestre del próximo año”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/SZnwMGsRh0 — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 6, 2025