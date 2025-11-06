Cecilia Cifuentes por discusión presupuestaria: “El gobierno está pagando el costo de un excesivo optimismo”

Conversamos en Más Que Números con Cecilia Cifuentes, economista, académica de la Universidad de Los Andes e integrante del comando de Evelyn Matthei, para analizar la actualidad económica, la discusión en torno al Presupuesto 2026 y el rechazo casi todas su partidas, y el debate respecto del Financiamiento para la Educación Superior (FES).

"No veo por ninguna parte el esfuerzo de moderación del gasto que el gobierno se comprometió a hacer".