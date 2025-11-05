Grau ante plan de Kast sobre gasto en expulsiones: “No ha dicho de dónde va a sacar esos recursos”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció que el Gobierno repondrá los fondos para subsidios habitacionales en el marco de la discusión del Presupuesto 2026.

Tras reunirse con bancadas oficialistas —excepto los senadores socialistas, que manifestaron disconformidad—, Grau adelantó que se repondrán las glosas 8 y 9 del Ministerio de Vivienda, vinculadas al Fondo Solidario de Vivienda Social. Además, se incorporarán recursos para programas de la Junaeb (más de $5.000 millones) y para el programa de adulto mayor Más AMA del Minsal.

En Más Que Números conversamos con el secretario de Estado respecto de la discusión presupuestaria tras el rechazo de casi todas las partidas del erario fiscal, las tres condiciones expresadas por la oposición para llegar a un acuerdo en este tema y las críticas por parte de candidatos presidenciales. Asimismo, se refirió a la idea planteada por el candidato republicano, José Antonio Kast, de gastar hasta US$300 millones “si tenemos que hacerlo” para expulsar migrantes.