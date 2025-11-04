De Pura Madre y el consejo a los emprendedores: “Hay que reducir todos los factores de riesgo”

Camilo Mancilla nunca imaginó que un simple curso de panadería en 2018 cambiaría el rumbo de su vida. Lo que comenzó como una curiosidad terminó por convertirse en una pasión que fermentó más rápido de lo esperado. Junto a Constanza, su compañera de vida, transformaron la cocina de su casa en un pequeño laboratorio de masa madre, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el sueño de volver a lo artesanal. Así nació De Pura Madre, una panadería y pizzería que hoy es sinónimo de sabor, cariño y comunidad. Desde su primer horno casero hasta sus locales en Vitacura, La Dehesa y Los Trapenses, la historia de Camilo y Constanza es la de una familia que decidió amasar su propio destino, con las manos, el corazón y la levadura natural como sus principales ingredientes.