¿Positivo, pero engañoso? Economía chilena creció 3,2% en septiembre

En Más que Números, el economista jefe de BICE, Felipe Jaque, analizó el crecimiento del 3,2% del Imacec de septiembre, cifra que se ubicó dentro de las expectativas del mercado.

El Banco Central explicó que el aumento se debió principalmente al impulso de los servicios y el comercio, aunque fue parcialmente compensado por una menor producción minera. En tanto, el indicador desestacionalizado subió 0,5% respecto al mes anterior y 2,5% en 12 meses, reflejando un desempeño económico sólido en la antesala del cierre de año.