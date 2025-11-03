Análisis Político: Kast, Káiser o Matthei ¿Qué candidato conquista el voto de la derecha?

Entramos en la recta final antes de la primera vuelta presidencial, y las últimas encuestas antes de la veda indicaban una carrera más reñida en la derecha para pasar al balotaje.

Ahora ¿Quién será el candidato favorito de ese sector? ¿José Antonio Kast (Republicanos)? ¿Johannes Káiser (Libertarios)? ¿Evelyn Matthei (Chile Vamos)? Así lo discutieron Mauricio Morales y Sylvia Córdova en el Análisis Político de Lo Que Faltaba.