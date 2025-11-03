Juan Pablo Arias, director de película éxito en HBO Max: “He tenido la suerte de no ser encasillado”

Chileno que trabajó durante la última década en Hollywood, el cineasta Juan Pablo Arias no solo dirigió un cortometraje remake de ‘Rebelde Sin Causa’ bajo el alero de los estudios Warner, sino que además su más reciente película ‘La Maldición Del Collar’ (2025) se ubicó como la segunda más vista de HBO Max durante el fin de semana de Halloween y cuarta a nivel mundial.

En la Sobremesa de ‘Lo Que Faltaba’, Arias explicó cómo logró meterse en el competitivo mundo del cine estadounidense.