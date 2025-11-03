Fernando Gómez de DVA Capital destaca impacto de la combinación entre robótica e IA en las empresas

Durante la semana, la inteligencia artificial dominó los mercados tras los resultados de las grandes tecnológicas. Alphabet y Amazon fueron premiadas por mostrar retornos claros de sus inversiones en IA, mientras Meta y Microsoft cayeron por dudas sobre su rentabilidad. El entusiasmo impulsó a Nvidia, que se convirtió en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de US$5 billones. En conjunto, las Siete Magníficas superaron expectativas con un alza de utilidades del 27%, consolidando el optimismo en torno al negocio de la IA.

Conversamos en Más Que Números con Fernando Gómez, gerente general DVA Capital, para analizar las acciones tecnológicas y la inversión en inteligencia artificial.

