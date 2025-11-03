Exministro de Justicia y palabras de Boric sobre Punta Peuco: “Es una caricatura”
El Presidente Gabriel Boric anunció el fin del penal Punta Peuco como cárcel especial para condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. De esta manera, pasará a ser un recinto penitenciario común y desde el próximo año ingresarán nuevos internos.
En conversación con ‘Lo que Faltaba’, el abogado y exministro de Justicia, Isidro Solís, se refirió a la polémica medida adoptada por el Mandatario. En línea aseguró que las declaraciones dichas por el presidente son “una caricatura”.