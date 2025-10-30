Tomás Izquierdo por rechazo de partidas del Presupuesto 2026: “Hay una señal política que se quiere dar”

Conversamos en Más Que Números con Tomás Izquierdo, gerente general Gemines Consultores, para analizar la decisión del Banco Central (BC) de mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%, el golpe de la oposición al gobierno luego de que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechazara casi todas las partidas y el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) impulsada por el Ejecutivo.

Tomás Izquierdo, gerente general Gemines Consultores, sobre rechazo a las partidas del Presupuesto 2026: "Aquí hay una especie de señal política que se quiere dar".