Presidente de la CChC cuestiona Ley SBAP: “Se pone en duda todo lo que ya se hizo”
Conversamos en Más Que Números con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sobre la permisología, el lanzamiento de una herramienta de IA para acelerar la tramitación de permisos en alianza con municipalidades de Maipú y Providencia, la discusión presupuestaria y la polémica por la Ley SBAP.
Alfredo Echavarría, presidente de la CChC:, por Ley SBAP:
"Se pone en duda todo lo que ya se hizo, entonces realmente es un tema muy delicado".
Alfredo Echavarría, presidente de la CChC:
"Hay mucha ineficiencia en el Estado".
