Alcalde Olmos tilda de “absurdo” discurso que dice que Jara odia a Dios por ser comunista

Se estima que alrededor de dos millones de evangélicos acudirán a votar el 16 de noviembre. Este numeroso grupo ha llevado a los candidatos a diseñar estrategias específicas para captar su apoyo, aunque expertos advierten que ya no se trata de un electorado homogéneo. Según estudios del Panel Ciudadano-UDD, la mayoría de estos votantes se inclina por el republicano José Antonio Kast, mientras que Franco Parisi aparece bastante rezagado en las preferencias.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el alcalde de La Cisterna y vocero de Asuntos Religiosos y Espiritualidades del comando de Jeannette Jara, Joel Olmos, para abordar cómo se distribuye el voto evangélico de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.