Se ubicó en 9,1%: Juan Bravo, director del OCEC UDP, expresa preocupación por tasa de desempleo femenino
Conversamos en Más Que Números con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, para analizar la tasa de desocupación nacional que registró un 8,5% en el trimestre julio-septiembre de 2025, el desempleo femenino e ilustrado que ha ido creciendo en el tiempo.
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Bravo, director del OCEC UDP, y desempleo femenino:
“Cuando se debilita el mercado laboral y hay mucha fuerza laboral disponible, los empleadores van a privilegiar los grupos que le salen menos costosos”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/mkwQgQGfKP
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 29, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Bravo, director del OCEC UDP:
“El sistema de capacitación privilegia precisamente a las personas que están más favorecidas en el mercado laboral que son los que tienen un empleo asalariado formal”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/ThGDeRDOJt
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 29, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Bravo, director del OCEC UDP, por desempleo ilustrado:
“Si no tomamos cartas en el asunto se va a ir agravando en el tiempo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/Asj8fiyBXt
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 29, 2025