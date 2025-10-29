Entrevistas

Se ubicó en 9,1%: Juan Bravo, director del OCEC UDP, expresa preocupación por tasa de desempleo femenino

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, para analizar la tasa de desocupación nacional que registró un 8,5% en el trimestre julio-septiembre de 2025, el desempleo femenino e ilustrado que ha ido creciendo en el tiempo. 