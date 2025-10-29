Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, alerta por oferta del cobre: “Ha sido extraordinariamente grave”

Conversamos en Más Que Números con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, para analizar el sector minero, los precios y producción del litio, cobre y oro, el acuerdo entre SQM-Codelco, y el panorama global.

🎙️#MásQueNúmeros | Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining: “EEUU y China, la competencia está desatada, el intento de desacoplarse del dólar va a seguir, por lo tanto, la demanda por oro va a seguir fuerte por varios años”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/wAmzmD8cRT — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 29, 2025