Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, alerta por oferta del cobre: “Ha sido extraordinariamente grave”
Conversamos en Más Que Números con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, para analizar el sector minero, los precios y producción del litio, cobre y oro, el acuerdo entre SQM-Codelco, y el panorama global.
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining:
"EEUU y China, la competencia está desatada, el intento de desacoplarse del dólar va a seguir, por lo tanto, la demanda por oro va a seguir fuerte por varios años".
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining:
"Lo que ha pasado este año en materia de oferta ha sido extraordinariamente grave. Hay un millón de toneladas de cobre que no van a estar en el mercado en los próximos 3 años".
