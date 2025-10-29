Entrevistas

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, alerta por oferta del cobre: “Ha sido extraordinariamente grave”

Conversamos en Más Que Números con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, para analizar el sector minero, los precios y producción del litio, cobre y oro, el acuerdo entre SQM-Codelco, y el panorama global.