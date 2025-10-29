Fin de semana largo: MOP detalla que el peak de salida será el jueves desde las 17:00 hasta las 21:00 horas

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Danilo Núñez, ministro (s) de Obras Públicas, sobre el plan de contingencia para este fin de semana largo en la región Metropolitana, donde se espera que salgan más de 450 mil automóviles desde la capital.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Danilo Núñez, ministro (s) de Obras Públicas, por fin de semana largo: “El peak de salida es el día jueves desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/byDAYvmMrC — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 29, 2025