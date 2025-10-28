Resultados Encuesta CEP: “José Antonio Kast lidera en los atributos más apetecidos por la ciudadanía”

Conversamos con Sebastián Izquierdo, coordinador académico y miembro del Comité de Opinión Pública del CEP, sobre los últimos resultados del sondeo que proyecta a Jeannette Jara y José Antonio Kast como los candidatos con mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta. Según la encuesta, el líder republicano se impondría en esa instancia, ya que “destaca en los atributos más valorados por la ciudadanía”.